Фальков заявил об отсутствии влияния студентов из Донбасса на поступления в вузы

Вадим Карасев

Фальков заявил, что абитуриенты из Донбасса не займут места российских выпускников

Выпускники школ из Донбасса, которые планируют поступать в российские вузы, не займут места абитуриентов из России. О таком отсутствии влияния граждан из ДНР и ЛНР на поступления в высшие учебные заведения рассказал министр высшего образования и науки России Валерий Фальков во время интервью на канале «Россия 1».

Он объяснил, что абитуриенты с Донбасса, как и из других зарубежных стран, будут поступать по особой квоте, места в которой не участвуют в общем конкурсе.

«И в этом смысле не должно быть никаких опасений относительно того, что они займут места наших соотечественников или наших сограждан», — сказал глава Минобрнауки.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить тем россиянам, которые обучаются в вузах, находящихся в недружественных странах, право по желанию переводиться в отечественные высшие учебные заведения.