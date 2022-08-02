Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
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Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак

Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Певец Филипп Киркоров очень дружен с артисткой. Продюсер и бывший менеджер группы «Тату», Филиппа Киркорова и других известных артистов Леонид Дзюник объяснил, почему поп-король перестал продюсировать свою подругу певицу Ани Лорак. «Продюсировать ее Киркоров уже давно перестал. Видимо, финансирование закончилось. Тем не менее у них до сих пор остались дружеские отношения», сказал Леонид Дзюник.
Как добавил Дзюник, поп-король вел себя в последнее время крайне странно. Провел юбилейные концерты, а затем зачем-то стал поддерживать юмориста Максима Галкина, который уехал из страны. Дзюник заявил, что Ани Лорак также ведет себя непонятно. Она молчит. Ей необходимо выйти из тени и высказать свое отношение к происходящему, сообщает eg.ru. «Нельзя вечно болтаться, как цветок в проруби», — добавил Дзюник. Напомним, что Ани Лорак уже почти полгода не дает о себе знать. Она предпочитает сохранять молчание о происходящих в мире событиях.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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