Филипп Киркоров стал самым влиятельным артистом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров стал самым влиятельным артистом

Филипп Киркоров стал самым влиятельным артистом
Певец Филипп Киркоров занял первое место среди инфлюенсеров. Артист на протяжении 30 лет является первым лицом российского шоу-бизнеса. Немудрено, что к его мнению прислушиваются поклонники, молодые артисты и блогеры. И это приносит свои плоды. 55-летний музыкант вновь доказал, что он лучший. Исследовательский холдинг «Ромир» привел ежеквартальный отчет рейтинга инфлюенсеров и назвал имена топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Музыка». Первым стал Филипп Киркоров. «До него несколько сезонов подряд лидерство сохраняла Алла Пугачева, однако, по результатам последнего исследования, исполнительница спустилась на четвертое место», — сообщают социологи.
Отметим, что на втором месте расположилась Ольга Бузова, а тройку лидеров замыкает Олег Газманов, который ранее был на шестом месте. Интересно, что топ-10 летом покинули Баста, Сергей Лазарев и Лолита Милявская. Напомним, что инфлюенсер — это современное название лидера мнений, то есть человека, который своими постами, публикациями или видео оказывает влияние на лояльную к нему аудиторию. Это запросто можно применить к Филиппу Киркорову — в его социальных сетях более пяти миллионов подписчиков, а также целая армия поклонников по всему миру. Уже на протяжении 35 лет певец гастролирует по России и проводит множество социальных и общественных акций, направленных на укрепление связей и культурно просвещает россиян.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Activision Blizzard отчиталась о серьезном падении доходов и снижении интереса со стороны игроков
Activision Blizzard отчиталась о серьезном падении доходов и снижении
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Змеи
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Змеи
В Иркутской области действует два лесных пожара
В Иркутской области действует два лесных пожара
Пушков оценил заявление отказавшегося считать ЕС начальником премьера Венгрии
Пушков оценил заявление отказавшегося считать ЕС начальником премьера
В конгрессе США требуют дать Грузии HIMARS для защиты от России
В конгрессе США требуют дать Грузии HIMARS для защиты от России
Екатерина Стриженова предстала в новом имидже
Екатерина Стриженова предстала в новом имидже
Филипп Киркоров стал самым влиятельным артистом
Филипп Киркоров стал самым влиятельным артистом
Алла Пугачева собирается отбелить свою репутацию
Алла Пугачева собирается отбелить свою репутацию
Крупнейший майнинг-пул Monero объявил о закрытии
Крупнейший майнинг-пул Monero объявил о закрытии
Мама будет рада. Григорий Лепс приехал к бывшей жене и детям в Италию
Мама будет рада. Григорий Лепс приехал к бывшей жене и детям в Италию
Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля для консолей
Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
Знаменитые актеры в молодости (16 фото)

Топ на сегодня

Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из жизни
Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из
Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе

Еще по теме

Всем хейтерам назло! Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге инфлюенсеров
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын