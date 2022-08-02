Фрукт, овощ или ягода: интересные факты об арбузах
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Фрукт, овощ или ягода: интересные факты об арбузах

Фрукт, овощ или ягода: интересные факты об арбузах

Наверное, не найдется человека, который бы не любил арбузы, но далеко не все знают несколько интересных фактов об этом вкусном и полезном продукте.

Что представляет собой арбуз


Арбуз — это однолетнее растение, родиной которого является южная Африка. Более четырех тысяч лет назад арбузы появились и на других континентах, и с тех пор стали одним из самых любимых и популярных лакомств многих людей. Но что самое удивительное: ученые до сих пор не могут определиться, что такое арбуз — фрукт, овощ или ягода.

Наиболее распространенное мнение, что это — гигантская ягода, однако способ роста этой культуры, плетущейся по земле наподобие лианы, и наличие жесткой кожуры ставят под сомнение это утверждение. По этой же причине его нельзя считать фруктом.

К овощу арбуз тоже не имеет отношения, поскольку семена располагаются не кучно, а по всей мякоти. Однако в учебнике биологии написано, что он относится к семейству тыквенных. Одним словом, однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Средний вес арбуза — 5-10 кг. Был зафиксирован рекордный вес самого крупного арбуза — 159 кг.

В чем польза арбуза


Арбузная мякоть на 91% состоит из воды, в 100 граммах этого продукта всего 38 калорий, поэтому многие считают, что в арбузе нет особой пользы. Однако это не так. В нем в достаточно большом количестве содержится ценная аминокислота L-цитруллин, которая благоприятно влияет на мышцы, снимая боль и напряжение. Поэтому арбуз и свежий арбузный сок очень полезны для спортсменов и людей, которые большую часть времени проводят на ногах.

В мякоти арбуза содержится большое количество витаминов А и В6, что благоприятно влияет на зрение и работу мозга, а также легкоусвояемых сахаров, поэтому только созревшие арбузы можно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом.

Ну и, конечно, большое содержание жидкости в мякоти арбуза способствует улучшению пищеварительного процесса, очищению почек и выведению шлаков из организма. Поэтому они так полезны для страдающих мочекаменной болезнью.

Любую часть арбуза можно есть


Это утверждение наверняка многих удивит, ведь традиционно едят только мякоть арбуза. Однако диетологи утверждают, что и корки арбуза, и даже его семена полезны, просто их нужно правильно приготовить.

Если нарезать корки на небольшие кусочки и прокрутить их в блендере вместе с лимоном, огурцом и колотым льдом, можно получить уникальный витаминный коктейль. По желанию его можно сделать с грейпфрутом или добавить в него зелень.

Семечки арбуза по своему составу ничем не отличаются от тыквенных или подсолнечных. Они содержат много железа, при употреблении улучшают обмен веществ, работу ЖКТ и благоприятно действуют на кожу.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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