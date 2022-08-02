Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond с рынка
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Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond с рынка

Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond с рынкаГлава «Росчайкофе» Чантурия сообщил о малой доле брендов Ekaterra на российском рынке

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия оценил долю чайных брендов компании Ekaterra на российском рынке как малую. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

По словам Чантурии, больше половины российского чайного рынка принадлежит отечественным компаниям «Орими» и «Май». Первая, которая владеет брендами Greenfield и Tess, покрывает около 40-50 процентов общего рынка. Доля компании «Май», выпускающая «Майский чай», Curtis и Richard, занимает порядка 20 процентов. На бренды Ekaterra, такие как Lipton, Brooke Bond и Saito, по мнению гендиректора, приходится приблизительно 7-9 процентов.

Отчасти это связано с их малой популярностью в регионах, ведь основная потребительская аудитория продукции компании Ekaterra сосредоточилась в Москве и Санкт-Петербурге. «Компания Ekaterra была в группе лидеров по производству и продаже чая в России, но не главным игроком», — заявил Чантурия.

Местные производители смогут без проблем заместить их долю из-за нераспространенности брендов на региональном рынке, уверен глава ассоциации. «У Ekaterra единственный более-менее известный в России бренд — Lipton. О существовании остальных торговых марок зарубежной фирмы многие граждане, уверен, и не знали. То есть, фактически, речь идет только об уходе Lipton с российского рынка», — подытожил Чантурия.

Об уходе брендов Lipton и Brooke Bond с российского рынка стало известно 1 августа. Производители обосновали это решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».

Ранее россиянам рассказали о возможном дефиците чая из-за нулевых пошлин и увеличения стоимости морских перевозок. Чантурия тогда предрек, что если до конца мая не отменят нулевую пошлину на ввоз готового чая, то есть риск вернуться обратно в 1990-е годы, в которые российская чайная отрасль была ориентирована исключительно на продажу иностранных брендов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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