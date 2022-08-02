Глава Роспотребнадзора дала поручения регионам по коронавирусу

Вадим Карасев

Попова поручила проинформировать россиян о способах профилактики COVID-19 летом

Главам управлений Роспотребнадзора в регионах России поручено организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова в ходе селекторного совещания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора «Ленте.ру».

Руководитель ведомства отметила, что в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма омикрон, россиянам стоит внимательнее отнестись к рекомендуемым мерам защиты от коронавирусной инфекции.

«Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма омикрон, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова рекомендовала россиянам надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также применять средства дезинфекции рук.

Ранее глава Роспотребнадзора предрекла рост заболеваемости COVID-19 в России из-за подвидов омикрона. В то же время главный санитарный врач страны пояснила, что их распространение не ведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.