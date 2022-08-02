Грант бросил Безверхову и нашёл новую девушку за пределами Дом-2
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Грант бросил Безверхову и нашёл новую девушку за пределами Дом-2

Грант бросил Безверхову и нашёл новую девушку за пределами Дом-2
Грант сбежал с Дом-2 и нашел новую девушку за пределами Поляны, только бы не разбираться со своими старыми пассиями. В очередной раз на Поляне началась настоящая неразбериха. Как оказалось, Артём Грант уже должен был объясниться с Натальей Александровой, с которой они чудесно провели ночь. Грант пытался убедить Александрову, что у него серьёзные намерения и впоследствии они будут строить отношения. Однако в итоге он начал активно ухлестывать за Клавдией Безверховой, тем самым шокировав всех своим лицемерием.

Артём кашу заварил, но расхлебывать её у него не было никакого желания. В итоге он банально сбежал с Дом-2 и нашёл себе новую девушку, с которой хочет вернуться на Поляну. Поклонники мужчины надеются, что это будет не Яна Захарова.

Очень скоро станет известно, к чему приведёт вся эта история. Понятно, из-за чего Артём так разошёлся и считает, что ему всё можно. Его завышенная самооценка появилась из-за отношений с Безверховой и серьёзных трат на его хотелки. Однако избавлять участников от бумажных корон на Дом-2 очень любят.

Безверхова и Александрова до сих пор надеются, что Артём возьмётся за ум и в итоге вернётся к одной из них. А Кристина Бухынбалтэ уверена, что Грант разводит грязь и на проекте ему делать нечего. Соберут ли против него очередной заговор?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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