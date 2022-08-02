Ильин день 2 августа: приметы и запреты праздничного дня

Вадим Карасев

Праздничный день, названный Ильиным, посвящен известному Пророку Илье, защитнику и покровителю всех живущих на земле. 2 августа соблюдают множество традиций, а также следят за погодными условиями, чтобы узнать о том, каким будет остаток лета и начало осени.

Ильин день ежегодно отмечается 2 августа. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют узнать о ом, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь неприятностей на себя и свои семьи. На Ильин день проводят множество обрядов, направленных на привлечение благополучия, и каждый сможет попросить у пророка защиты от любых бед.

Приметы на 2 августа

Чего нельзя было делать на Ильин день в 2022 году

На Ильин день нельзя купаться, чтобы не остаться без удачи.Примета гласит, что в день праздника нельзя работать на полях, чтобы не ударила молния.Дождь второго августа — к богатому урожаю. Попасть под дождь на Ильин день — к удаче.Глухие раскаты грома указывают на небольшие дожди, а звонкие — на скорую непогоду, которая продлится несколько дней.Погода на Ильин день такая же, как и на Воздвиженье.

В день праздника не принято тяжело работать. Считалось, что тем, кто нарушает запрет, не видать удачи и денег.

Ильин день — время, когда нужно исполнять данные обещания. Тех, кто не держит слово, накажет Илья Пророк.

По традиции в праздничный день не ссорятся и не произносят бранных слов, чтобы не разгневать Небеса.

На Ильин день не впускают в дом бездомных животных. Считается, что под их видом может скрываться нечистая сила, способная навредить.

Со 2 августа прекращают купаться в водоемах, и нарушители запрета могут испытать на себе гнев Небес.