Ильин день 2 августа: приметы и запреты праздничного дня
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Ильин день 2 августа: приметы и запреты праздничного дня

Ильин день 2 августа: приметы и запреты праздничного дня

Праздничный день, названный Ильиным, посвящен известному Пророку Илье, защитнику и покровителю всех живущих на земле. 2 августа соблюдают множество традиций, а также следят за погодными условиями, чтобы узнать о том, каким будет остаток лета и начало осени.


Ильин день ежегодно отмечается 2 августа. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют узнать о ом, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь неприятностей на себя и свои семьи. На Ильин день проводят множество обрядов, направленных на привлечение благополучия, и каждый сможет попросить у пророка защиты от любых бед.

Приметы на 2 августа


На Ильин день нельзя купаться, чтобы не остаться без удачи.
Примета гласит, что в день праздника нельзя работать на полях, чтобы не ударила молния.
Дождь второго августа — к богатому урожаю. Попасть под дождь на Ильин день — к удаче.
Глухие раскаты грома указывают на небольшие дожди, а звонкие — на скорую непогоду, которая продлится несколько дней.
Погода на Ильин день такая же, как и на Воздвиженье.

Чего нельзя было делать на Ильин день в 2022 году

В день праздника не принято тяжело работать. Считалось, что тем, кто нарушает запрет, не видать удачи и денег.


Ильин день — время, когда нужно исполнять данные обещания. Тех, кто не держит слово, накажет Илья Пророк.

По традиции в праздничный день не ссорятся и не произносят бранных слов, чтобы не разгневать Небеса.

На Ильин день не впускают в дом бездомных животных. Считается, что под их видом может скрываться нечистая сила, способная навредить.

Со 2 августа прекращают купаться в водоемах, и нарушители запрета могут испытать на себе гнев Небес.

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По материалам: dailyhoro.ru

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