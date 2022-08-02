Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта

Продюсер Иосиф Пригожин не понимает, за что ругают ведущего. Иван Ургант до сих пор не реабилитировался в глазах патриотов после того, как не поддержал начало специальной военной операции по защите Донбасса. Но есть и те, кто выступают за него. Несмотря на то, что 44-летний телеведущий после этого не высказывался на политические темы и не давал никаких интервью, Урганта продолжают хейтить буквально за все. На него нападает известный журналист Михаил Шахназаров, как и телеведущий Владимир Соловьев — недавно он сравнил своего коллегу с Первого канала с экскриментами. Иосиф Пригожин не склонен хейтить коллег. Более того, он уважает Урганта за позицию и призывает всех, кто издевается над телеведущим, одуматься. «Идут нападки на Ваню Урганта — это тоже несправедливо. Нельзя бить людей за первую реакцию. Для всех это был шок, не только для тех, кто эти черные картинки повесил! Я против такой политики «бей своих, чтобы чужие боялись», — сообщил знаменитый продюсер, «Царьграда».По его словам, Ургант уже доказал, что настоящий патриот, что он находится в России и продолжает заниматься телевидением и семьей. Больше Пригожина удивляют псевдо-патриоты, которые ничего не сделали для страны, но при этом последнее время у всех на устах. Отметим, что Иван весной ненадолго съездил в отпуск, а затем в СМИ появилась информация, что он продал элитную недвижимость в Москве. Правда, позже это оказалось слухами. Иван ничего не комментирует, но в последний месяц постепенно стал возвращаться к роли ведущего мероприятий и уже выступил на нескольких. Ранее его называли одним из самых дорогих ведущих в стране — за вечер он берет около пяти миллионов рублей. По слухам, шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир осенью. Сейчас оно не выходит из-за информационного канала — он заменил множество развлекательных проектов в будние дни.