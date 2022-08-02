Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта
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Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта

Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта
Продюсер Иосиф Пригожин не понимает, за что ругают ведущего. Иван Ургант до сих пор не реабилитировался в глазах патриотов после того, как не поддержал начало специальной военной операции по защите Донбасса. Но есть и те, кто выступают за него. Несмотря на то, что 44-летний телеведущий после этого не высказывался на политические темы и не давал никаких интервью, Урганта продолжают хейтить буквально за все. На него нападает известный журналист Михаил Шахназаров, как и телеведущий Владимир Соловьев — недавно он сравнил своего коллегу с Первого канала с экскриментами. Иосиф Пригожин не склонен хейтить коллег. Более того, он уважает Урганта за позицию и призывает всех, кто издевается над телеведущим, одуматься. «Идут нападки на Ваню Урганта — это тоже несправедливо. Нельзя бить людей за первую реакцию. Для всех это был шок, не только для тех, кто эти черные картинки повесил! Я против такой политики «бей своих, чтобы чужие боялись», — сообщил знаменитый продюсер, «Царьграда».
По его словам, Ургант уже доказал, что настоящий патриот, что он находится в России и продолжает заниматься телевидением и семьей. Больше Пригожина удивляют псевдо-патриоты, которые ничего не сделали для страны, но при этом последнее время у всех на устах. Отметим, что Иван весной ненадолго съездил в отпуск, а затем в СМИ появилась информация, что он продал элитную недвижимость в Москве. Правда, позже это оказалось слухами. Иван ничего не комментирует, но в последний месяц постепенно стал возвращаться к роли ведущего мероприятий и уже выступил на нескольких. Ранее его называли одним из самых дорогих ведущих в стране — за вечер он берет около пяти миллионов рублей. По слухам, шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир осенью. Сейчас оно не выходит из-за информационного канала — он заменил множество развлекательных проектов в будние дни.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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