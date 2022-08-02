Иранские грузовые самолеты совершили свыше 40 загадочных рейсов в Россию

Вадим Карасев

На фоне сообщений о возможном предоставлении Ираном России беспилотников стало известно, что иранские самолеты уже выполнили более 40 загадочных рейсов в РФ. Интенсивность полетов в течение последних полутора месяцев существенно выросла.

По данным открытых источников, только с 24 мая по 31 июля иранские грузовые самолеты, на которых ранее перевозились и беспилотники, и другое вооружение в различные страны, летали в Россию не менее 18 раз. Всего с 24 февраля по 31 июля борты из Ирана совершили не менее 41 рейса. При этом не сообщают, что именно привозили грузовые борты.

Перелеты иранских грузовых самолетов в Москву.

Особенно активными были перелеты из Ирана в Россию в течение последних нескольких недель. Но эксперты подчеркивают, что еще рано утверждать, что перевозятся именно дроны. В настоящее время у Москвы имеются различные типы беспилотников - от разведывательных до ударных. Поэтому, считают аналитики, какого-либо особого интереса иранские беспилотники для России представлять не должны. Что касается загадочных грузоперевозок, то стоит отметить, что Тегеран и Москва активно сотрудничают во многих сферах, а значит, это могут быть самые обычные грузы, интересные как для России, так и для исламской республики.

Иранские ударные беспилотники Kaman-22 и Arash

У Ирана на вооружении имеется целый ряд БПЛА, включая разведывательные БПЛА Ababil-3 и Mohajer-4B, ударные Mohajer-6 и Karrar, а также дроны-камикадзе Arash.

Например, новейший ударный дрон Kaman-22 был презентован в феврале 2021 года. Он способен преодолеть до 3 тыс. км за один полет, при этом в воздухе БПЛА способен находиться около 24 часов. Полезная нагрузка - до 300 кг. Визуально он напоминает американский MQ-9 Reaper, и совпадение не случайно, поскольку Иран пользуется методом реверс-инжиниринга при разработке дронов, во многом копируя разработки США.

Иранский ударный беспилотник Kaman-22

Тем временем в России наблюдается нехватка дронов, что, собственно, и признает российское правительство. Потому производство БПЛА в стране наращивают ускоренными темпами. Производственные мощности переводят на трехсменный режим работы, набирают специалистов в новые сборочные цеха.

Кстати, после того, как было снято оружейное эмбарго ООН против Ирана, торговле оружием между Тегераном и Москвой ничего не препятствует. Тем более что отношения двух стран становятся все более тесными, и Иран вскоре вступит в ШОС. А вот отношения Ирана и США, наоборот, остаются достаточно острыми.

Ранее министерство иностранных дел России назвало вбросом и нелепыми утверждениями слова представителей Белого дома о том, что между РФ и Ираном якобы имеются договоренности по приобретению ударных иранских БПЛА для применения на Украине. Тем не менее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что представители официальной Москвы дважды за месяц посетили аэродром в Иране с целью изучить ударные беспилотники местного производства. Речь идет о БПЛА Shahed-191 и Shahed-129, способных нести высокоточные ракеты.