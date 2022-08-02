Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
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Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard

Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила El Mundo, что королевство отказалось от идеи предоставлять Украине танки Leopard ввиду их "абсолютно плачевного состояния". Эти танки находятся на военной базе Сарагоса. Использовать их крайне рискованно.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном положении".

В середине июля Мадрид обещал предоставить эти боевые машины Киеву. Речь шла о десяти Leopard 2A4 и двадцати бронетранспортерах М113. Техника находится на законсервированных складах, она не используется.


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Ранее в США отмечали, что передача Украине немецких Leopard 2A4 как создаст логистические трудности для ВСУ, так и может испортить их собственную репутацию.

Напомним, что Leopard 2А4 разрабатывался с 1970 года, а первую серийную модель передали немецкой армии в 1979 году. К началу 2015 года произведено более 3200 танков такого типа, а на 2017 год в разных модификациях используется 2516 единиц Leopard 2. Эти машины используют вооруженные силы многих государств Североатлантического альянса.

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По материалам: uposters.ru

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