Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так поступили

Бизнесвумен была первой супругой Дональда Трампа. Она скончалась в июле 2022 года в результате несчастного случая: Ивана упала с лестницы. Спустя неделю состоялась прощальная церемония с первой супругой экс-президента США. Сегодня стали известны подробности похорон и то, как на эту новость отреагировали заокеанские СМИ.





После проведения публичной церемонии гроб доставили в Национальный гольф-клуб Трампа, который находится в Бедминстере, в штате Нью-Джерси. Выяснилось, что там же Дональд похоронил свою первую супругу. Место погребения находится возле первой лунки. На сегодняшний день оно выглядит скромно, его можно узнать лишь по небольшой табличке с именем Иваны и годами жизни предпринимательницы.





Издание Business Insider предполагает, что такое необычное место для похорон было выбрано не случайно. Согласно американским законам, любая земля, предназначенная для целей кладбища, освобождается от всех налогов, ставок и сборов. Кладбищенские компании также освобождены от уплаты любых налогов. По мнению журналистов, Трамп хочет таким способом уменьшить размер выплат в казну.

Business Insider также сообщает, что ранее, еще в 2012 году Трамп уже планировал соорудить мавзолей на территории своего гольф-клуба, но для себя. Позднее экс-президент США несколько раз менял свое решение: сначала расширял зону до 1000 похоронных мест, потом уменьшал до 10, затем увеличивал до 284. Проект даже был согласован с местными властями, но обустройство участка так и не началось.





Напомним, что Ивана Трамп скончалась 14 июля 2022 года. По официальной информации, смерть наступила в результате несчастного случая. Знакомые первой супруги президента Трампа рассказывали, что Ивана незадолго до трагедии чувствовала себя не лучшим образом.