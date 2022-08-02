Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так поступили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так поступили

Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так поступили

Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так поступили

Бизнесвумен была первой супругой Дональда Трампа. Она скончалась в июле 2022 года в результате несчастного случая: Ивана упала с лестницы. Спустя неделю состоялась прощальная церемония с первой супругой экс-президента США. Сегодня стали известны подробности похорон и то, как на эту новость отреагировали заокеанские СМИ.


После проведения публичной церемонии гроб доставили в Национальный гольф-клуб Трампа, который находится в Бедминстере, в штате Нью-Джерси. Выяснилось, что там же Дональд похоронил свою первую супругу. Место погребения находится возле первой лунки. На сегодняшний день оно выглядит скромно, его можно узнать лишь по небольшой табличке с именем Иваны и годами жизни предпринимательницы.


Издание Business Insider предполагает, что такое необычное место для похорон было выбрано не случайно. Согласно американским законам, любая земля, предназначенная для целей кладбища, освобождается от всех налогов, ставок и сборов. Кладбищенские компании также освобождены от уплаты любых налогов. По мнению журналистов, Трамп хочет таким способом уменьшить размер выплат в казну.


Business Insider также сообщает, что ранее, еще в 2012 году Трамп уже планировал соорудить мавзолей на территории своего гольф-клуба, но для себя. Позднее экс-президент США несколько раз менял свое решение: сначала расширял зону до 1000 похоронных мест, потом уменьшал до 10, затем увеличивал до 284. Проект даже был согласован с местными властями, но обустройство участка так и не началось.


Напомним, что Ивана Трамп скончалась 14 июля 2022 года. По официальной информации, смерть наступила в результате несчастного случая. Знакомые первой супруги президента Трампа рассказывали, что Ивана незадолго до трагедии чувствовала себя не лучшим образом.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так поступили
Ивану Трамп похоронили на поле для гольфа: фото могилы, почему так
Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Победитель «Лидеров России» проведет исследования по созданию сенсоров
Победитель «Лидеров России» проведет исследования по созданию сенсоров
Подборка забавных твитов обо всем - 02.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 02.08.2022 (15 фото)
"Мерзкая пошлятина": в соцсетях "отменяют" сыр моцарелла из-за рекламы про женские прелести
"Мерзкая пошлятина": в соцсетях "отменяют" сыр
Следствие попросило перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест
Следствие попросило перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест
Полный лунный календарь на август 2022 года: как повлияют на человека новолуние и полнолуние
Полный лунный календарь на август 2022 года: как повлияют на человека
Полуголая звезда "Уральских пельменей" раздвинула ноги ради рекламы косметических средств
Полуголая звезда "Уральских пельменей" раздвинула ноги ради
Короткий, но строгий: когда начинается Успенский пост в августе 2022 года
Короткий, но строгий: когда начинается Успенский пост в августе 2022
Аргентину предупредили о скором крахе экономики
Аргентину предупредили о скором крахе экономики
Демо-версия хоррора нового поколения Outbreak: Shades of Horror стала доступна на Xbox Series X | S
Демо-версия хоррора нового поколения Outbreak: Shades of Horror стала

Топ на сегодня

В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный, умный, добрый, сильный и я его люблю»
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный,
«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с газом в Европе
«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с

Еще по теме

Дональд Трамп похоронил бывшую жену Ивану на своем поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах
Пресс-секретарь Мелании Трамп ответил на нападки Иваны Трамп в адрес первой леди США
Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга бывшего президента США
СМИ: Меланья и Ивана Трамп поспорили о статусе «первой леди»