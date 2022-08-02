Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым

Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о творчестве артистов. Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что музыкант Юрий Шатунов никогда не страдал звездной болезнью, хотя и собирал стадионы поклонников. «Его, например, можно сравнить с Киркоровым. Это одна плоскость популярности, просто Киркоров вышел на уровень богатства и создания шоу, у Юрия этого не было, но его любили не меньше. Сравнивать к кому сколько людей пришло на похороны — это не совсем правильно. Хотя такая любовь как к Шатунову — это несравнимо ни с кем», сказал Эдгард Запашный.
Как отметил Запашный, многие фанаты искренне переживают из-за смерти кумира. При этом он заметил, что, безусловно, есть люди, у которых несколько другие цели. Обобщать и кого-то клеймить в данном случае нельзя, сообщает woman.ru. Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

Последние новости

Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец рассказал подробности Lenta.ru
Сделка по продаже российских активов Holcim завершена: новый владелец
Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на критику шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на критику шоу
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Мертвых пауков предложили сделать деталями механизмов
Мертвых пауков предложили сделать деталями механизмов
Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз
Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз
Мария Максакова пожалела Максима Галкина
Мария Максакова пожалела Максима Галкина
Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым
Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым
Михаил Шуфутинский рассказал, как развлекался с Аллой Пугачевой
Михаил Шуфутинский рассказал, как развлекался с Аллой Пугачевой
Шахназаров рассказал, почему Ксения Собчак так популярна
Шахназаров рассказал, почему Ксения Собчак так популярна
Оригинальные акварели Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца» (6 фото)
Оригинальные акварели Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького
Кого сегодня приводит Андрей Аршавин в коттедж, в котором жил с Алисой?
Кого сегодня приводит Андрей Аршавин в коттедж, в котором жил с
Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе

Топ на сегодня

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине
Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине

Еще по теме

Эдгард Запашный посмеялся над Евровидением
Эдгард Запашный послал скандального артиста
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Эдгард Запашный жестко высказался о финале Евровидения