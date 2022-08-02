Эдгард Запашный сравнил Шатунова с Киркоровым

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о творчестве артистов. Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что музыкант Юрий Шатунов никогда не страдал звездной болезнью, хотя и собирал стадионы поклонников. «Его, например, можно сравнить с Киркоровым. Это одна плоскость популярности, просто Киркоров вышел на уровень богатства и создания шоу, у Юрия этого не было, но его любили не меньше. Сравнивать к кому сколько людей пришло на похороны — это не совсем правильно. Хотя такая любовь как к Шатунову — это несравнимо ни с кем», сказал Эдгард Запашный.Как отметил Запашный, многие фанаты искренне переживают из-за смерти кумира. При этом он заметил, что, безусловно, есть люди, у которых несколько другие цели. Обобщать и кого-то клеймить в данном случае нельзя, сообщает woman.ru. Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.