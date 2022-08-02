Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в превышении полномочий

Прокуратура Куйтунского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело расследовано Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области. Следствием установлено, что в период с июня по ноябрь 2019 года 37-летняя женщина, являвшаяся директором Центра занятости населения Куйтунского района, в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключила с образовательной организации несколько договором на обучение жителей района. При этом сами жители об этом не знали. Частная фирма оказывала услуги по профессиональной переподготовке водителей предпенсионного возраста.

Женщина знала, что ни один из граждан не проходил обучение, однако подписала документы о выполнении образовательной фирмой условий договора в полном объеме. В результате на основании документов, содержащих недостоверные сведения, на расчетный счет автошколы перевели более 200 тыс рублей. Уголовное дело направлено в Куйтунский районный суд.