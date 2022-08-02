Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в превышении полномочий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в превышении полномочий

Прокуратура Куйтунского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело расследовано Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области. Следствием установлено, что в период с июня по ноябрь 2019 года 37-летняя женщина, являвшаяся директором Центра занятости населения Куйтунского района, в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключила с образовательной организации несколько договором на обучение жителей района. При этом сами жители об этом не знали. Частная фирма оказывала услуги по профессиональной переподготовке водителей предпенсионного возраста.

Женщина знала, что ни один из граждан не проходил обучение, однако подписала документы о выполнении образовательной фирмой условий договора в полном объеме. В результате на основании документов, содержащих недостоверные сведения, на расчетный счет автошколы перевели более 200 тыс рублей. Уголовное дело направлено в Куйтунский районный суд.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сайт администрации главы Тайваня подвергся хакерской атаке
Сайт администрации главы Тайваня подвергся хакерской атаке
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в превышении полномочий
Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в
Марат Башаров рассказал, за что на самом деле его уволили из театра: подробности
Марат Башаров рассказал, за что на самом деле его уволили из театра:
Западный производитель стройматериалов заявил о захвате российского бизнеса
Западный производитель стройматериалов заявил о захвате российского
Врачи рассказали, сколько часов нужно спать после 40 лет, чтобы сохранять бодрость
Врачи рассказали, сколько часов нужно спать после 40 лет, чтобы
Специалист назвал возможные способы взлома страницы Медведева
Специалист назвал возможные способы взлома страницы Медведева
Мужик пытался поджечь паука в траве, но в итоге спалил всю округу
Мужик пытался поджечь паука в траве, но в итоге спалил всю округу
Аналитики Bank of America указали на бычьи сигналы для биткоина
Аналитики Bank of America указали на бычьи сигналы для биткоина
Off-duty: король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми отдыхают на Майорке
Off-duty: король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми
Cолиста группы Blue Ли Райана задержали за дебош в самолете
Cолиста группы Blue Ли Райана задержали за дебош в самолете
Мария Миронова поделилась фото с заметно подросшим сыном
Мария Миронова поделилась фото с заметно подросшим сыном

Топ на сегодня

В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный, умный, добрый, сильный и я его люблю»
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный,

Еще по теме

Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
5 декабря проходят выборы в трех муниципалитетах Иркутской области
СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Боханского района