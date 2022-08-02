Как хранить овощи и фрукты, чтобы они дольше сохраняли свой внешний вид и витамины
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Как хранить овощи и фрукты, чтобы они дольше сохраняли свой внешний вид и витамины

Как хранить овощи и фрукты, чтобы они дольше сохраняли свой внешний вид и витамины
Сейчас самый пик овощей и фруктов, но как их сохранить подольше? Сейчас, когда фруктов и овощей в избытке, встает закономерный вопрос — как их сохранить. Оказывается, для всех даров лета существуют свои правила хранения, которые позволяют сберечь максимум полезных свойств. О них рассказала старший менеджер доставки крупного сетевого супермаркета Юлия Лемешева.  По словам эксперта, самые капризные в хранении — это ягоды. Витамины и минералы, которыми они богаты, сохраняются лишь в течение трех дней после сбора. Клубнику, малину, чернику и смородину лучше всего держать в объемной таре, в идеале — той, в которой они, например, приехали из леса или из сада. В холодильнике их стоит разместить на самой холодной полке. Ягоды черешни и вишни лучше оставить с веточками, или «ножками», — с ними они сохраняются дольше.  Если фрукты еще не дозрели, их лучше не держать в холодильнике, а оставить при комнатной температуру. Чтобы плоды быстрее «дошли», можно обернуть их бумагой или сложить в бумажный пакет. Поврежденные, разрезанные или треснутые фрукты нельзя хранить более двух дней. Они быстрее приходят в негодность, чем плоды с цельной кожуркой. Мыть ягоды и фрукты лучше непосредственно перед употреблением, иначе они быстро закиснут, отмечает Лемешева. Хранить их лучше отдельно от овощей.  «Основное правило всех овощей — хранить их отдельно от фруктов и ягод. Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом»,  — приводит мнение эксперта агентство «Прайм».  Кабачки, цуккини и тыкву нужно хранить в холодильнике или другом сухом, темном и прохладном месте. Цветную капусту — разобрать на соцветия, обсыпать крупной солью и поместить в банку. Так она сохранит свои свойства до семи дней. Молодой картофель тоже можно держать в холодильнике, но лучше убрать клубни в бумажный пакет. Также ему не место рядом с чесноком и луком, которые повышают влажность овоща и способствуют его прорастанию, говорит специалист доставки.  И самый сложный летний вопрос — как хранить зелень, ведь она увядает быстрее всего? Лемешева советует сначала помыть ее водой, а затем положить на нижнюю полку или в отдельный отсек холодильника. Так салат, руккола, зеленый лук и прочее сохранит презентабельный вид в течение двух недель. Можно завернуть стебли и листья во влажное полотенце или влажные тканевые салфетки. Это еще больше увеличит длительность хранения. 
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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