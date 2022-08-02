Как зовут младшую дочку Светланы Лободы
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Как зовут младшую дочку Светланы Лободы

Как зовут младшую дочку Светланы Лободы

Светлана Лобода не любит распространяться о личной жизни. И если о старшей дочери певицы Евангелине известно хоть что-то, то у младшей, Тильды, артистка до сих пор скрывает лицо и не рассекречивает имя отца. Впрочем, как недавно стало известно, у девочки и имя несколько отличается от того, которое Светлана озвучивала.

Напомним, что артистка переехала жить в Европу, и в Россию возвращаться не собирается, о чем она и рассказала в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе. Светлана относится к числу тех, кто выступает категорически против спецоперации на территории Украины. Именно из-за ее политической позиции возврата назад нет, хотя ее дочки очень об этом просят: певице запретили въезд в Россию до 2072 года.

Особенно переживает старшая наследница, которой сейчас 11 лет. Девочке тяжело привыкнуть к новым условиям, она скучает по друзьям и привычному образу жизни.



«Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности», - откровенничает артистка. - «Объясняла, почему мы не можем остаться. Она (Евангелина) меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело.

4-летней Тильде немного легче в силу возраста, но и она иногда задает маме вопросы, почему они уехали из дома и живут в другой стране. Но если Евангелине Света говорит правду, то младшей не может объяснить все так, как есть. Девочке она отвечает, что сейчас они путешествуют, смотрят новые места, знакомятся с новыми людьми. Ибо так жить интереснее. Пока малышку такой ответ успокаивает.


К слову, в интервью Светлана, наконец, озвучила полное имя дочери. По слухам, Лобода родила от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и, якобы, даже назвала дочку в честь отца Тильдой. Другие считают, что роман с немецким вокалистом – просто грамотная пиар-акция. Но суть в том, что поклонники проводят параллель между именами предполагаемых отца и дочери. Света же сказала следующее: «Матильда маленькая, ей 4 года». То есть полное имя дочери все же Матильда, а Тильда – это своеобразное сокращение.

Сейчас Светлана на время прекратила концертную деятельность, и проводит все свое свободное время рядом с дочками. Но если певица и возобновит гастроли, то только за границей – въезд на территорию РФ ей запрещен на 50 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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