Какие чудеса происходят с нашим телом, пока мы спим

Уже давно доказано, что сон — это удивительный процесс, особенное состояние мозга. Но если все наши мышцы отдыхают в часы сна, то о мозге этого сказать нельзя. Более того, он проводит важнейшую и полезнейшую работу, которая совершенно невозможна, пока активно сознание.

Следующие чудесные превращения происходят только во время сна. Поистине, мы каждую ночь обновляемся, вот почему так важно спать достаточное количество часов каждые сутки.

Что происходит с нашим телом, пока мы спим

1. Движение глаз во сне — это абсолютно нормально и естественно. Сам спящий не замечает этого процесса, но наблюдающий может видеть очень быстрое движение глаз у него под веками в глубокой фазе сна, и медленное — на первых стадиях.





2. Ночью замедляется процесс расщепления белков, а следовательно, метаболизм происходит быстрее. Белки участвуют в строительстве новых клеток. Это важно, если у человека есть физические повреждения. Но также порадует и всех женщин, ведь белки помогают коже обновиться и выглядеть моложе.

3. Во время сна наш мозг «удаляет в архив» ненужную информацию, а нужную закрепляет в сознании. Также происходит проверка организма на наличие заболеваний. Если какой-то орган работает со сбоями, то именно в ночные часы будет запущен процесс лечения на клеточном уровне.

4. Для желающих похудеть крайне важно спать не менее 8 часов в сутки. Ночью мы теряем вес даже интенсивнее, чем днем, потому что не пьем и не едим. При этом из клеток выходит лишняя жидкость.





5. Сон — это наш личный психотерапевт. Врачи говорят, что мозг способен заняться поиском ответа на мучающий вас вопрос тогда, когда вы ему не мешаете. А также найти креативные решения, если вы заняты каким-то творческим процессом. Не зря же говорят, что утро вечера мудренее.

6. Во время сна нервные окончания отдыхают, потому что мы не воспринимаем запахи, цвета, звуки. И в это время естественным образом повышается наш болевой порог.

7. Тело человека ночью вытягивается, потому что находится в горизонтальном положении, и позвоночник не сжимается под действием гравитации. Мышцы же слегка каменеют, ведь не получают импульса к действию от мозга.





8. Во время сна иногда возникает сексуальное возбуждение, и это нормально. Так происходит потому, что во время фазы быстрого сна кровоток в организме усиливается, в том числе, в тазовой и паховой области.

9. Мозг выделяет половые гормоны ночью. Если женщина спит очень мало, у нее могут пропасть месячные, либо нарушится менструальный цикл. Мужчина, который недосыпает, будет страдать от нехватки тестостерона.

10. Из-за активной работы лимфатической системы ночью организм быстрее выводит токсины.