Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня

Вадим Карасев

CCTV: НОАК начала масштабные флотские учения в трех акваториях вокруг острова Тайвань

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные флотские учения в трех из шести акваторий вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV.

Ранее Восточный военный округ армии Китая анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем. Учения начнутся с вечера вторника, 2 августа. В частности, будет проведено испытание ракет с неядерной боевой частью и стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе.

После прибытия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань МИД КНР решительно осудил визит американского представителя. Там заявили, что прибытие политика на остров нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.