Кого сегодня приводит Андрей Аршавин в коттедж, в котором жил с Алисой?

Три года назад футболист расстался с женой Алисой, родившей ему дочь Есеню. Какое-то время экс-супруги судились за трехэтажный коттедж в Питере, принадлежащий спортсмену. В итоге дом остался у Андрея.

Этот особняк площадью в 746 квадратных метров Аршавина начинал строить, еще будучи в отношениях с Юлией Барановской, но жил в нем с другой женщиной — Алисой Казьминой, которая, к слову, подбирала интерьер дома по своему вкусу. Соседи 41-летнего спортсмена признаются, что давно не видели Алису в окрестностях, да и Андрея самого не замечали.

«Аршавина тут не было уже пару лет. Но соседом он был хорошим, вежливым. Сейчас в дом приходит только прислуга, которая там прибирается. Газон у него тоже стригут наемные рабочие, они же ухаживают за цветами», — поделились с представителями прессы местные жители.

К слову, в последнее время Алиса тяжело болеет, и ей не до разборок с бывшим. У брюнетки диагностировали аутоиммунное заболевание. А недавно экс-супруга футболиста и вовсе заявляла, что родная мать Наталья Сарычева преднамеренно заразила ее... сифилисом.

«Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику. Как мы жили с девочками... От этого здоровому человеку станет страшно...

На сегодняшний день, имея все документы и доказанный факт отравления, я иду в полицию писать заявление и собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Насколько же мерзко понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг!» — откровенничала 40-летняя Алиса в личном блоге. Теперь же женщина пропала с радаров пользователей Сети и не выходит на связь.