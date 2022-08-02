Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей

Вадим Карасев

Богомолов заявил об отсутствии враждебности по отношению к русским за границей

47-летний режиссер театра и кино Константин Богомолов рассказал об отношении к русским за границей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кинодеятель, который сейчас находится в отпуске, заявил, что не заметил за границей русофобии. «Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем". Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность», — отметил Богомолов.

Режиссер добавил, что люди из разных сфер деятельности, за исключением тех, кто занимается политикой, уважительно относятся к русским вопреки тому, что он слышал ранее: «Это будет наверное неприятно "стыдящимся", но в Европе я встречаю — везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой — среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолетах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским».

В начале июня российский государственный деятель Виталий Милонов раскритиковал постановку Богомолова под названием «Король Лир». По словам политика, идея спектакля режиссера была связана с тем, что театральный деятель хотел покинуть страну в образе «мученика русофоба», что помогло бы ему быть принятым на Западе. Позже Богомолов отреагировал на высказывания Милонова.