Короткий, но строгий: когда начинается Успенский пост в августе 2022 года

В августе 2022 года весь православный мир в очередной раз готовится к посту. Две седмицы, которые предшествуют празднику Успения Пресвятой Богородицы — это время как для телесного, так и для духовного очищения верующего.

Как и к любому другому посту, к Успенскому принято готовиться. Расскажем, зачем это нужно, и насколько строг этот период воздержания по сравнению с другими постами.

Когда начинается Успенский пост в августе 2022 года

Ежегодно в конце августа православные встречают великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что мать Иисуса завершила свой жизненный путь, день этот не грустный. Она сама просила Бога забрать ее к себе, чтобы наконец соединиться со своим сыном. А перед кончиной успела проститься с пророками, которые специально пришли к ней. Церковью празднуется момент перехода Богоматери из мира живых людей в мир вечный и духовный.





Итак, Успенский пост в 2022 году начинается 14 августа, как и всегда. Завершение постного периода приходится на 27 число. Таким образом, верующие будут поститься всего две недели.

Характерной особенностью Успенского поста является празднование Спасов. Так, 14 августа отмечают первый Спас, или Медовый. 19 числа — второй Спас, или Яблочный, а по окончании поста — третий, Ореховый, он выпадает на 29 августа.

Считается ли он строгим?

Успенский пост является одним из самых коротких (Петров пост иногда бывает еще короче). Однако он отличается такой же строгостью, что и Великий пост, предшествующий Пасхе. Те, кто решил поститься, откажутся от мяса, молочных и колбасных изделий, яиц и сладкой выпечки. Рыбу и морепродукты есть тоже нельзя, кроме одного дня — Преображения Господня 19 августа. И даже в этот день нужно выбирать нежирные сорта рыбы.

Ревностные христиане считают, что Успенский пост такой строгий потому, что и сама Богоматерь питалась очень скромно. Она отказывалась от изобилия и ела лишь постную еду. Чтобы немного приблизиться к ней, человеку необходимо научиться сдерживать свои желания, уметь обуздать свою плоть.

Как правильно подготовиться к Успенскому посту

Успенский пост довольно короткий, но очень строгий. Это серьезное испытание для мирского человека, который привык себе ни в чем не отказывать. Резко входить в него может быть очень сложно. Человек без подготовки может «сорваться», а после корить себя за несдержанность и слабую волю.

Чтобы этого не произошло, священники рекомендуют начать готовиться к посту заранее. Правильная подготовка начинается не с ограничений в еде, а с души и ума. Важно читать духовную литературу, посещать богослужения. Когда вы точно знаете, для чего это нужно и что дает, поститься гораздо легче.





Иногда верующие проводят беседу со своим духовным наставником, а также лечащим врачом. Если нет противопоказаний, то можно начать исключать некоторые продукты из рациона за две недели. Прежде всего, это касается жирного мяса, сливок и т.п. Кроме того, регулируйте объем своей порции.

Соблюдать Успенский пост легче, нежели Великий, и не только потому, что он короткий. Дело в том, что в августе на наших столах изобилие разрешенных в пост даров природы — фруктов и овощей, злаков, а также мед и орехи.