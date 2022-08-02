Кристина Асмус рассказала о съемках нового фильма: в каком проекте участвует актриса

Около недели Кристина Асмус не появлялась в социальных сетях, поэтому поклонники забеспокоились: не случилось ли чего с актрисой. Решив успокоить подписчиков, артистка опубликовала в соцсети свежий пост, в котором рассказала немного о новом кинопроекте с ее участием.





Оказалось, что причиной длительного отсутствия в Сети стала высокая загруженность. Кристина сейчас снимается в новом проекте и просто не успевает заниматься другими делами. Асмус рассказала, что сейчас съемки проходят в Ярославле в очень высоком темпе. Рассекретила актриса и название проекта – «РАЙцентр».





По словам Кристины, проект обещает быть интересным. Ожидается «много чёрного юмора, искусственной крови и настоящей грязи». По сюжету фильма, бывшие одноклассники собираются отметить 20-летие окончания школы. Но торжественное мероприятие омрачает страшная находка – выловленный из пруда автомобиль с телом внутри. В ходе расследования каждый герой узнает о себе шокирующие подробности.

Напомним, что неделю назад Кристина Асмус публиковала фото в гипсе. Оказалось, что у нее был надрыв боковой связки колена. Видимо, полученная травма уже не мешает активным съемкам Кристины в новом кинопроекте.