Крупнейший майнинг-пул Monero объявил о закрытии
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Крупнейший майнинг-пул Monero объявил о закрытии

Крупнейший майнинг-пул Monero объявил о закрытии


Майнинговый пул MineXMR анонсировал прекращение работы 12 августа.


Администрация попросила майнеров переключиться на другие платформы во избежание приостановки добычи криптовалюты.


После закрытия пула любые оставшиеся награды будут отправлены автоматически.


Официальную причину закрытия команда MineXMR не назвала. 


Согласно собственной статистике MineXMR, на момент написания контролируемая пулом вычислительная мощность составляет 1,04 GH/s или 40% от общего показателя. Сейчас на платформе остаются почти 9500 майнеров.


Напомним, в феврале участники сообщества Monero обеспокоились концентрацией майнинговых мощностей в пуле MineXMR. По мнению некоторых, это несло потенциальный риск атаки 51% со стороны руководителей пула.

# Экономика monero, майнинг, пулы, новости
По материалам: ForkLog

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