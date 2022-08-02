Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
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Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой

Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не смогла пройти мимо поста певицы. В последнее время Оля Бузова часто демонстрирует в личном блоге свои прелести, делая акцент на упругие ягодицы. По этому поводу довольно резко высказалась Ксения Собчак, которой не привыкать подшучивать и язвить в адрес звездных коллег. Один из последних постов в соцсети Оля посвятила будущему мужчине. При этом Бузова в очередной раз похвасталась пятой точкой. «Вот она — я. Лучше не будет! Бери или уходи!» — 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2» категорична в вопросах любви. Реакции Собчак не заставила долго ждать. Она посчитала чувственную фразу Ольги слишком смешной. «Финальные условия на однушку в Москве», — парировала Ксения.
Пользователи Сети оценили юмор журналистки и признали при этом, что у Бузовой хорошая фигура. «А что не так? Обычное фото, обычная подпись. Мне кажется, этому уделяется слишком времени»; «Просто Оле нужен мужчина. Срочно!»; «Прекрасные кадры с Оленькой. Любуюсь», — подчеркнули подписчики. К слову, это не первые выпады Ксении Собчак в адрес Ольги Бузовой. Несколько месяцев назад журналистка высказывалась о любви телеведущей к спиртному. «Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище в каком-нибудь Le Cap Horn. Счастье — это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку», — рассуждала Ксюша.    
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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