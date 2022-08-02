Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась календарем на 2022 год. Друзья, обратите внимание на этот календарик. Must have каждого месяца. Календарь Луны без курса на август месяц. Напоминаю, что Луна без курса или холостая Луна - это период, когда светило переходит из одного знака Зодиака в другой. ⚠️ Любые действия в этот период - это пустая трата времени и сил. Никакого результата они не принесут. Вплоть до того, что анализы, которые вы сдадите в это время, нужно будет пересдать. ⚠️ Ничего не начинайте, не принимайте важных решений. Знание периодов холостой Луны поможет избежать неудач в делах, которые вы бы могли начать невовремя. 🟪 - дни, когда есть холостая Луна. Период указан по Московскому времени. ⬜ - можно действовать спокойно и холостая Луна нам не мешает Используйте этот календарик себе во благо 💕