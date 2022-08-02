Лена Миро высмеяла Ларису Долину

Блогер указала место певице Ларисе Долиной. Известный блогер Лена Миро не так давно критиковала Ольгу Бузову, которая пришла на концерт в облегающем костюме тигровой расцветки и устроила на сцене танцы с раздвиганием ног в стороны. Акула пера посоветовала ведущей найти уже мужчину, а не сигнализировать на публике о своей интимной проблеме. Случайно или нет, но практически тут же появилась на фотосессии Лариса Долина почти в таком же наряде, как у Ольги Бузовой, и точно с такими же движениями — приседаниями с коленями врозь. Естественно, все стали их сравнивать. Не удержалась и актриса Яна Поплавская, которая заявила, что народная артистка в таком виде смотрится достойно, а вот Бузова — нет. Лена Миро и тут вмешалась, заявив, что у нее совсем иное мнение. «Выглядит просто смешно», — написала она про Долину.«У Поплавской в башке — не мысли, а какие-то забронзовевшие установки, согласно которым все, что делает Бузова, пошло и плохо, а все, что делает Долина, талантливо и достойно. Так — через мутные очки нерушимых стереотипов — оценивают реальность только неумные люди. А Долиной, конечно, пора бы уже о душе подумать, а не, раздвинув ноги, Адриану Лима в себе искать», — сказала в ЖЖ Миро.