Лена Миро высмеяла Ларису Долину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лена Миро высмеяла Ларису Долину

Лена Миро высмеяла Ларису Долину
Блогер указала место певице Ларисе Долиной. Известный блогер Лена Миро не так давно критиковала Ольгу Бузову, которая пришла на концерт в облегающем костюме тигровой расцветки и устроила на сцене танцы с раздвиганием ног в стороны. Акула пера посоветовала ведущей найти уже мужчину, а не сигнализировать на публике о своей интимной проблеме. Случайно или нет, но практически тут же появилась на фотосессии Лариса Долина почти в таком же наряде, как у Ольги Бузовой, и точно с такими же движениями — приседаниями с коленями врозь. Естественно, все стали их сравнивать. Не удержалась и актриса Яна Поплавская, которая заявила, что народная артистка в таком виде смотрится достойно, а вот Бузова — нет. Лена Миро и тут вмешалась, заявив, что у нее совсем иное мнение. «Выглядит просто смешно», — написала она про Долину.
«У Поплавской в башке — не мысли, а какие-то забронзовевшие установки, согласно которым все, что делает Бузова, пошло и плохо, а все, что делает Долина, талантливо и достойно. Так — через мутные очки нерушимых стереотипов — оценивают реальность только неумные люди. А Долиной, конечно, пора бы уже о душе подумать, а не, раздвинув ноги, Адриану Лима в себе искать», — сказала в ЖЖ Миро.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с бриллиантом в 10 карат
Возлюбленная Эмина Агаларова похвасталась его подарком-кольцом с
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022
Лена Миро высмеяла Ларису Долину
Лена Миро высмеяла Ларису Долину
Ничего необычного, просто прогулка с живописным видом
Ничего необычного, просто прогулка с живописным видом
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова
MultiVersus на Xbox стала самой популярной Free-to-Play игрой, оставив позади Fortnite, Fall Guys, Warzone и другие проекты
MultiVersus на Xbox стала самой популярной Free-to-Play игрой,
Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к «Росатому»
Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный, умный, добрый, сильный и я его люблю»
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный,
Лунный день сегодня 2 августа 2022 года
Лунный день сегодня 2 августа 2022 года
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
СК начал проверку в отношении популярного блогера
СК начал проверку в отношении популярного блогера

Топ на сегодня

Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма

Еще по теме

Над Ксенией Бородиной посмеялась Лена Миро
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
Лена Миро советует никчемной мамаше Ксении Собчак как воспитать ее «гаденыша»
«Трусы надень»: Собчак жёстко раскритиковали за её поступок в Крещение