Лидера группировки по организации игорного бизнеса в Иркутске осудили на 13,5 лет
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Лидера группировки по организации игорного бизнеса в Иркутске осудили на 13,5 лет

Лидера группировки по организации игорного бизнеса в Иркутске осудили на 13,5 лет

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении шестерых жителей Иркутска. Они признаны виновными в совершении преступлений по пунктам «а, б» части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», частям 1, 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» по фактам создания, руководства и участия в преступном сообществе для совместного совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи СКР при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России установили, что фигуранты в период с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года организовывали и проводили азартные игры в семи незаконных крупных игорных заведениях Иркутска. В результате преступной деятельности руководители и участники преступной организации получили доход более 190 миллионов рублей. По результатам собранных доказательств, среди которых показания свидетелей, заключения бухгалтерских, компьютерно-технических, почерковедческих экспертиз, установлено, что обвиняемые действовали в составе преступного сообщества, в которое в общей сложности вошли 22 человека. 

Преступное сообщество имело свой аппарат управления, бухгалтерию, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры контролировали деятельность персонала игорных заведений. В преступном сообществе имелся коллективный совещательный орган, на котором обсуждались вопросы деятельности.

Игорные заведения были оснащены большим количеством оборудования: автоматами, столами для игр в покер, рулетками, картами, фишками. В общей сложности изъято более 280 единиц игрового оборудования.

Кроме того, участники преступного сообщества вели скрытое наблюдение за зданиями, в которых дислоцированы сотрудники правоохранительных органов, чтобы помешать им в работе, направленной на пресечение работы незаконных игорных заведений. 

Особая сложность расследования уголовного дела обусловлена тем, что преступления, ставшие предметом следственного изучения, совершались с привлечением значительных интеллектуальных и финансовых ресурсов. Организаторы азартных игр предпринимали меры для сокрытия следов преступления, как материального, так и интеллектуального характера, активно использовали средства конспирации. Персонал игорных заведений обучали мерам безопасности и противодействия правоохранительным органам.

В рамках расследования уголовного дела судом по ходатайствам следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 14 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 155 томов. Следователи СКР допросили свыше 120 свидетелей. Проведено более 50 различных экспертиз.

Приговором Кировского районного суда подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора лидеру преступного сообщества назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, руководителю структурного подразделения – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Четверым фигурантам уголовного дела назначено наказание от 6 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Ранее суд вынес обвинительные приговоры в отношении еще 11 подсудимых. По иным фигурантам уголовного дела следствием ранее были приняты процессуальные решения.


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По материалам: irk

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