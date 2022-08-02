Logitech и Tencent Games анонсировали портативное игровое устройство для Xbox Cloud Gaming
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Logitech и Tencent Games анонсировали портативное игровое устройство для Xbox Cloud Gaming

Logitech и Tencent Games анонсировали портативное игровое устройство для Xbox Cloud Gaming


Компания Logitech и Tencent Games объявили о сотрудничестве в рамках создания портативного игрового устройства. Запланировано, что оно выйдет в конце 2022 года, на данный момент информации о нем мало — нет дизайна, стоимости, технических характеристик.

В анонсе портативного игрового устройства говорится, что оно будет предназначено для облачных игровых сервисов, и это не аксессуар к телефону, а полноценная консоль. Заявлено, что портативная приставка будет поддерживать игровые сервисы Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now.

Сообщается, что Tencent Games плотно сотрудничает с Microsoft и Nvidia для выпуска оптимального программного обеспечения к создаваемой консоли. Что касается Logitech, компания занимается «железной» частью гаджета.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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