Logitech и Tencent Games анонсировали портативное игровое устройство для Xbox Cloud Gaming

Вадим Карасев





Компания Logitech и Tencent Games объявили о сотрудничестве в рамках создания портативного игрового устройства. Запланировано, что оно выйдет в конце 2022 года, на данный момент информации о нем мало — нет дизайна, стоимости, технических характеристик.

В анонсе портативного игрового устройства говорится, что оно будет предназначено для облачных игровых сервисов, и это не аксессуар к телефону, а полноценная консоль. Заявлено, что портативная приставка будет поддерживать игровые сервисы Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now.

Сообщается, что Tencent Games плотно сотрудничает с Microsoft и Nvidia для выпуска оптимального программного обеспечения к создаваемой консоли. Что касается Logitech, компания занимается «железной» частью гаджета.