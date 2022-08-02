Лунный день сегодня 2 августа 2022 года
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Лунный день сегодня 2 августа 2022 года

Лунный день сегодня 2 августа 2022 года

Начало августа — ответственное время, когда каждый может изменить свою жизнь к лучшему. Справиться с поставленными задачами и не упустить своей удачи помогут ежедневные рекомендации астрологов.


Сегодня энергетика Луны будет сильна, и ее влияние можно назвать позитивным. Несмотря на это эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к интуиции, чтобы принимать верные решения и обходить неурядицы стороной. Не лишним будет и развитие спящих талантов, благодаря которым будет проще справляться с обязанностями.

Фаза Луны: в 6 лунный день растущее ночное светило перемещается в созвездие Весов. День будет наполнен энергетикой созидания, когда пространство нельзя омрачать негативом. Успех и удача не покинут тех, кто находится в гармонии с внешним миром и не принимает решений сгоряча.

Магнитные бури 2 августа: магнитных бурь на этот вторник не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
доверие внутреннему голосу;
завершение текущих дел;
прогулки на свежем воздухе;
взаимопонимание;
воспитание силы воли;
общение с близкими.

Что отпугнет успех в этот день


спонтанность;
агрессия;
новые проекты;
необдуманные траты;
потакание дурным привычкам.

Домашние дела по лунному календарю

Во вторник астрологи рекомендуют навести порядок в спальне и на рабочем месте, чтобы обрести комфорт и уверенность. Бардак будет негативно влиять на работоспособность и раздражать, и эти эмоции будут отражаться на настроении. Затевать генеральную уборку среди рабочей недели нет смысла, а значит, можно смело ограничиться наведением порядка в тех зонах, которые всегда на виду. Вечернее время лучше всего посвятить близким людям: устроить семейный ужин или прогуляться по вечернему городу.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Сегодня удачу принесут светлые оттенки в одежде. Астрологи рекомендуют отказаться от мрачных цветов в пользу голубых и синих, чтобы настроение было отличным. Дополнить гардероб стоит серебряными изделиями, способными защитить от негатива. Из талисманов на этот день подойдут светлые камни: аквамарин, аметист, апатит.


Настроение и здоровье в 6 лунный день

Растущая в Весах Луна — время для заботы о своем здоровье и самочувствии. На пользу пойдут водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, а также умеренные физические нагрузки. Начать можно и курс тибетских оздоровительных упражнений. Для того, чтобы настроение оставалось на высоте, важно начать утро с позитивных эмоций, а также исключить общение с негативно настроенными людьми. Справиться с перепадами настроения помогут и практики медитации на достижение душевного равновесия.

Любовь и общение 2 августа

В этот вторник можно многого добиться в отношениях, а значит, нужно проявлять инициативу, но при этом не забывать о тактичности. В семейных парах наступает период, когда чуткость и забота помогут обрести счастье и позабыть о разногласиях. Тем, кто мечтает о встрече со второй половинкой, не стоит стесняться: романтические свидания могут стать началом новых отношений. В деловой и дружеской среде исключить неприятности и конфликты поможет умение находить компромиссные решения.

Финансы и работа по лунному календарю

В начале августа новые проекты лучше всего отложить и заняться завершением текущей или ранее отложенной работы. Вплоть до 10 числа энергетика пространства будет подталкивать на безрассудные поступки, а значит, важно оставаться в гармонии с собой и не принимать решений в спешке или под влиянием сильных эмоций. Что касается финансов, то этот вторник — не время крупных вложений и трат. Увеличить финансовый поток будет легче за счет получения дополнительных знаний и развития скрытых способностей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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