Макс Фадеев после похудения решил потолстеть

54-летний певец, продюсер Макс Фадеев проводит над собой эксперименты. Бывший наставник шоу «Голос» в разгар самоизоляции феноменально похудел. Фадеев похвастался, что смог избавиться от 127 килограммов. Артист утверждал, что ему помогла особая водная диета, которой он придерживался на протяжении года, а также советы личного диетолога. Сегодня же музыкант признался, что его вес значительно увеличился. «Сейчас 111 кг, был 102», — признался Макс. Исполнитель хита «Танцы на стеклах» подчеркнул, что поправляется сознательно. Макс заявил, что проводит исследование своего рациона. «Поправился специально, чтобы понять, какие продукты влияют на набор веса», — пояснил Фадеев. Бывший наставник Юлии Савичевой и Натальи Ионовой также поделился редкими семейными кадрами. Продюсер позировал в объятиях жены Натальи. «Я женат», — напомнил Макс своим поклонницам.Супруги весной отметили 31 год совместной жизни. Скоро в семье артиста состоится еще один праздник: избранница Фадеева отметит свой день рождения. У Макса и его жены Натальи есть 24-летний сын Савва. Композитор признался, что серьезно пострадал от санкций. Фадеев рассказал, как его музыкальные заслуги в Европе и США были забыты. По словам артиста, он лишился практически всего, при этом в России Фадеев не успел получить официальных регалий.