Макс Фадеев после похудения решил потолстеть
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Макс Фадеев после похудения решил потолстеть

Макс Фадеев после похудения решил потолстеть
54-летний певец, продюсер Макс Фадеев проводит над собой эксперименты. Бывший наставник шоу «Голос» в разгар самоизоляции феноменально похудел. Фадеев похвастался, что смог избавиться от 127 килограммов. Артист утверждал, что ему помогла особая водная диета, которой он придерживался на протяжении года, а также советы личного диетолога. Сегодня же музыкант признался, что его вес значительно увеличился. «Сейчас 111 кг, был 102», — признался Макс. Исполнитель хита «Танцы на стеклах» подчеркнул, что поправляется сознательно. Макс заявил, что проводит исследование своего рациона. «Поправился специально, чтобы понять, какие продукты влияют на набор веса», — пояснил Фадеев. Бывший наставник Юлии Савичевой и Натальи Ионовой также поделился редкими семейными кадрами. Продюсер позировал в объятиях жены Натальи. «Я женат», — напомнил Макс своим поклонницам.
Супруги весной отметили 31 год совместной жизни. Скоро в семье артиста состоится еще один праздник: избранница Фадеева отметит свой день рождения. У Макса и его жены Натальи есть 24-летний сын Савва. Композитор признался, что серьезно пострадал от санкций. Фадеев рассказал, как его музыкальные заслуги в Европе и США были забыты. По словам артиста, он лишился практически всего, при этом в России Фадеев не успел получить официальных регалий.
# Шоу-бизнес Фадеев Макс
По материалам: z-aya

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