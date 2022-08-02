Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
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Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи

Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Продюсер Максим Фадеев поднял тяжелую тему. Артист в «Телеграме» дал совет, когда нужно уходить из семьи. «Уходить нужно, если мужчина ударил женщину. В этом случае, если был один раз, будет дальше и второй. В этом случае надо уходить. Еще в случае предательства. Просто разворачиваться и уходить. Если человек пошел на это, то пойдет во второй раз», сказал Максим Фадеев.
Как отметил Фадеев, уходить надо, если ты просто перестал любить. «Так бывает. И это очень редкое, но яркое ощущение, когда отрезают все в один момент. Казалось, что живешь с человеком и вдруг отрезают. Это все на мой взгляд», — заметил продюсер. Напомним, что Максима Фадеева не раз подозревали в романах с его подопечными-певицами. Сам музыкант все обвинения в свой адрес всегда отрицал.
# Шоу-бизнес Фадеев Макс
По материалам: z-aya

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