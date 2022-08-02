Мама будет рада. Григорий Лепс приехал к бывшей жене и детям в Италию

О разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой стало известно в декабре 2021 года. Эта новость шокировала поклонников певца, так как всем казалось, что его брак с матерью троих детей крепок.

60-летний артист признавался, что сам виноват в разрыве. «Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет», — заявлял он.

В июле у музыканта отгремел юбилейный концерт, после него он отправился в Италию. Григорий показывал в соцсетях, что отдыхает вместе с детьми. Однако он тщательно скрывал бывшую жену Анну, которая тоже находилась там.

Шаплыкова, в свою очередь, опубликовала фотографию с дочерью Евой, которая подтверждает, что семья воссоединилась. Навсегда или только на время отпуска — неизвестно.

Наверняка эти кадры порадовали маму Лепса, которая отчаянно хочет, чтобы пара сошлась. «Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него — что он любит, то и подает ему… Да пройдет все это. Говорю: «Анечка, все это пройдет», — говорила 86-летняя Натэлла Семеновна в документальном фильме «Григорий Лепс. Печаль моя смешна».

В этом уверена и сестра звезды, Этери Алавидзе. «Все равно остались любовь, желание понять друг друга. Там, где его невозможно понять — Аня всегда хотела его понять, старалась. И до сих пор пытается держать этот удар», — добавила женщина.