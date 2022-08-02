Марат Башаров рассказал, за что на самом деле его уволили из театра: подробности

В конце феврале 2022 года стало известно, что известный актер Марат Башаров уволен из московского театра «Школа современной пьесы». Руководитель театра Иосиф Райхельгауз сообщил, что Марат «повел себя отвратительно». При этом подробности конфликта он решил не разглашать.





Спустя пять месяцев актер официально подтвердил, что причиной увольнения стала политическая позиция Башарова. Ранее поклонники и коллеги актера предполагали, что разногласия с руководством театра могли произойти из-за слухов о злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии со стороны Марата.

В интервью изданию СтарХит актер рассказал, как именно происходил его разговор с Иосифом Райхельгаузом. Башаров утверждает, что руководитель театра просил его удалить пост с фотографией президента РФ и пост с поддержкой действий российской власти. На это актер ответил отказом.





В июне 2022 года 75-летнего Иосифа Райхельгауза уволили из театра «Школа современной пьесы», в котором он проработал на посту худрука 33 года и поставил более 100 спектаклей. Его место занял Дмитрий Астрахан.

Напомним, что это не первый раз, когда Марат Башаров лишается работы в театре. Так, в 2019 СМИ опубликовали информацию о том, что актер потерял роль в спектакле, а не его место поставили Сергея Астахова. По слухам, это произошло после того, как Башаров жестко обошелся с супругой. Однако издание «Экспресс-газета» предпочло не разглашать личность своего источника.