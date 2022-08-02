Марат Башаров: «Вошел в роль Харви Вайнштейна. Жалко его, все мы живые люди и любим женщин»

В Москве идут съемки нового сериала «Алла, такси» с Башаровым в одной из главных ролей. Амплуа у актера необычное — по сюжету он играет этакого альфа-самца, который не дает проходу подчиненным женского пола.

Уже несколько недель в столице идут съемки нового оригинального сериала для телеканала «Россия» «Алла, такси». В главных ролях задействованы Роман Мадянов, Ольга Прокофьева, Андрей Чернышов, Светлана Колпакова, Юлия Такшина и другие звезды. Все они — сотрудники большого таксопарка, связанные не только одним местом службы, но и всевозможными личными обстоятельствами. Директора предприятия, напропалую пользующегося своим служебным положением, играет Марат Башаров.

«Режиссер Райф Кубаев мне все время повторяет — играем Харви Вайнштейна. Не внешне, конечно, скорее имеется в виду во взгляде на профессию, на свою работу, — рассказал «СтарХиту» о своем герое актер. — Он тоже своего рода руководитель большого концерна, можно сказать, таксопарка в образном понимании. Разделяю ли я его увлечения? Все мы живые люди, все мы любим женщин. Где-то я его понимаю. Насиловать не пробовал и не собираюсь. Но если девушка сама прыгает к тебе в постель ради роли, работы или чего бы то ни было, то вопросы, наверно, к этой девушке. А потом на тебя еще и подают в суд. Странно. Жалко его — как говорится, сгорел на работе. Мой персонаж тоже горит на работе, но не так как Харви. Не дай Бог никому».

Башаров не первый раз работает с Кубаевым, поэтому доверяет режиссеру на 100%. Сначала тот, кстати, собирался дать Марату несколько иную роль. «Когда узнал, что снимать будет именно Рауф, то с радостью ему позвонил, говорю: «Готов сыграть у тебя кого угодно». А персонажей было много — правда, в основном женских. Сначала обсуждали одного, но в итоге говорю, очень маленькая роль, хочу видеться с тобой чаще».

На площадке, несмотря на жару и духоту, оживление: актеры даже после окончания съемочного дня продолжают обсуждать сцены, делятся новостями. К примеру, Башаров и Кубаев болеют за один футбольный клуб «Спартак», который недавно одержал победу — оба довольны игрой команды.

С Романом Мадяновым Марат не просто знаком, а давно дружит, поэтому в кадре им легко и комфортно. «Мы часто встречаемся не только на площадке, но и ездим вместе на рыбалку, охоту, — говорит актер «СтарХиту». — Я пытался сосчитать, сколько у нас было совместных проектов, даже не смог. Минимум пять картин, поэтому мы уже как родные. А когда у товарищей есть возможность поработать вместе в кино, то это удача».