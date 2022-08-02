Мария Максакова пожалела Максима Галкина

Оперная певица Мария Максакова встала на защиту артиста. Максим Галкин продолжает гастролировать за границей, где активно поливает грязью Россию. Супруга Примадонны поддерживает оперная певица Мария Максакова. Максакова нелестно отозвалась о Филиппе Киркорове, который недавно посетил военный госпиталь в Крыму, зато призналась, что встала на сторону Максима Галкина. «Я, скорее, сочувствую Галкину, который, хоть и поздно, но нашел в себе силы сделать выводы», — поделилась 45-летняя исполнительница в одном из интервью. К слову, еще недавно оперная певица была замешана в различных скандалах. Более того, она давно отреклась от своей матери, артистки Людмилы Максаковой.«Мама мне писала, что сегодняшняя я ее не устраиваю, что я ей нравилась подростком. Но я не могу быть той девочкой, которую она любила. Это она меня воспитала такой. То есть ей не нравится результат собственных транслируемых ранее убеждений», — сетовала как-то Мария. Из-за семейной драмы Мария Максакова обивала пороги ток-шоу, где плакалась на всю страну из-за конфликтов с родительницей. «Мама ведь даже с внуком не общается. Я отсылаю ей видео с Ванечкой. Недавно мне знакомая рассказала, что мама показывает эти видео Тюрину и хочет меня заблокировать. Видите ли, я слишком давлю на нее этими видео и сообщениями о внуке. Она считает, что вот старшие дети — это родня, а младший — бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья», — отмечала исполнительница. Теперь же Мария покинула Россию и продолжает лить грязь на страну, в которой живут ее близкие.