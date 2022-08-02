Мария Миронова поделилась фото с заметно подросшим сыном

49-летняя актриса Мария Миронова запечатлелась с 3-летним сыном Федором. Мария Миронова— счастливая мама двоих сыновей. Своего первенца она назвала в честь своего знаменитого отца — Андрей. Его Маша родила в 19 лет. А вот мамой второй раз она стала в 46. «В психологии есть такое понятие „Против чего борешься — тем и становишься“. Сынок, не борись, просто будь собой», — подписала кадр с подросшим сыном Миронова.Увидев фотографию младшего сына артистки Федора, подписчики не смогли не отметить, как сильно он похож на своего легендарного дедушку. Кажется, эти голубые глазки в будущем еще не раз посмотрят на нас с экранов телевизоров. Напомним, Мария родила мальчика в 2019 году от своего молодого супруга. Коллеги в один голос твердят, что мужем актрисы стал актер Андрей Сорока. Говорят, они поженились в 2018-м. «Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини», — писала в своих соцсетях Мария. Там же, на Санторини Миронова родила Федора. Врачи предупреждали Миронову, что могут быть сложности во время беременности из-за возраста и состояния здоровья. Но артистка все равно была полна решимости ощутить радость материнства во второй раз. «Меня во время беременности наблюдали два врача. Один мои страхи полностью подтвердил. А второй — опроверг и в итоге доказал свою правоту! Он считал, что все сложится нормально. И я тоже поверила. Это важно — чему ты веришь. По вере дано вам будет. Много раз убеждалась: все так и есть», — говорит актриса.