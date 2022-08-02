Мария Шукшина считает нужным доносить в ФСБ на людей, слушающих запрещенных звезд
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Мария Шукшина считает нужным доносить в ФСБ на людей, слушающих запрещенных звезд

Мария Шукшина считает нужным доносить в ФСБ на людей, слушающих запрещенных звезд
Актриса Мария Шукшина решила бороться с творчеством сбежавших звезд. Артистка заявила, что граждане России должны проявить активность. Актриса посоветовала всем, кто слышит песни украинских звезд, негативно относящихся к нашей стране, обращаться в Федеральную службу безопасности. Бывшая ведущая программы «Жди меня» стремится бороться с врагами родной страны. Мария делает громкие заявления в соцсетях и получает на них много откликов. 55-летняя телезвезда рассказала о случае, который она назвала незаурядным. Об этом ей написали поклонники. «Мы в минувшую субботу столкнулись с омерзительным зрелищем — по Москва-реке в центре курсируют кораблики. С палуб раздается разная увеселительная поп-музыка. Люди пляшут. И всё ничего, но пляски под Сердючку и Ротару выглядят неуместно и некорректно. Я написала письмо компании, организующей эти туры. Но боюсь, это не сработает», — пожаловалась фанатка.
Звезда фильма «Американская дочь» заверила, что подобные вещи являются далеко не безобидными. Заслуженная артистка России призвала менеджеров сообщить руководству компании, что существуют нормы этики и морали, формирующие облик страны. «Пляски под Сердючку в принципе могут стать провокационной дискриминацией образа русского человека. Большая просьба с пониманием отнестись к выбору репертуара — песен и исполнителей много. Предлагаю всем неравнодушным обращаться в Федеральную службу безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем», — отметила дочь писателя и режиссера Василия Шукшина. Накануне Мария обвинила российское телевидение в сотрудничестве с Украиной. Актриса заявила, что центральные каналы делают лживые передачи, посвященные ее отцу.  
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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