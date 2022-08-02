Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику
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Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику

Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику
Актриса Марина Зудина призналась, что многому учится у Павла, которому сегодня исполнилось 27 лет. Марина Зудина поздравила своего сына Павла Табакова с днем рождения и посвятила ему трогательное послание в соцсети. Актриса отметила, что ее отпрыск превратился из маленького мальчика в независимого мужчину, у которого ей есть, чему поучиться, и она очень гордиться его успехами и всегда радуется их встречам. «Сегодня начинается новый год твоей жизни. Счастлива, что ты у меня есть и многому учусь у тебя! И если раньше ты не мог обходиться без меня и не хотел отпускать на репетиции в театр, то сейчас я ценю каждую минуту с тобой и жду наших встреч в свободное от твоей работы время. Будь счастлив! Люблю!» — написала звезда «Содержанок».
Напомним, сыну Олега Табакова исполнилось 27 лет, и к этой знаменательной дате он подошел не только уже довольно успешным актером, но отцом. Как известно, дочь Мию Павлу еще в 2020-м году родила его коллега Софья Синицина, с которой он некоторое время крутил роман. Сохранить отношения пара не смогла, и появление ребенка не побудило молодого человека жениться на избраннице. Но заботиться о малышке актер не отказался и теперь финансово ее поддерживает. Друзья пары рассказывали, что Табаков снимает квартиру для Софьи, оплачивает няню для Мии и дает денег на другие нужды малышки. С Синициной Павел остался в хороших отношениях, общается его экс-возлюбленная и с Мариной Зудиной. Актриса неплохо вжилась в роль бабушки, часто навещает Мию и проводит с ней время.
# Шоу-бизнес Зудина Марина
По материалам: z-aya

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