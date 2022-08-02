"Мерзкая пошлятина": в соцсетях "отменяют" сыр моцарелла из-за рекламы про женские прелести

Вадим Карасев

Пользователи соцсетей внезапно нашли в интернете рекламу сыра моцареллы Unagrande, снятую еще в 2013 году. Оказалось, ее создатели необычным образом проявили креативность, чтобы привлечь к продукции побольше внимания.

В видео девушка обедает в ресторане, где ей подают четыре шарика моцареллы. Под песню Dance of the Swans посетительница съедает первый шарик, а дальше начинается самая беспощадная сексуализация женского тела.

У героини увеличивается грудь и приподнимаются соски. Девушке и посетителям вокруг определенно нравится такой эффект. Она начинает с жадностью есть остальные шарики сыра, и у нее увеличиваются еще и ягодицы. "Моцарелла Unagrande наполняет вас упругостью", — гласит слоган рекламы.

Пользователи не смогли пройти мимо такой сексуализации. "Фу, теперь моцареллу не смогу видеть"; "Как это допускают в эфир вообще?"; "Какая мерзкая, примитивная пошлятина"; "Идиотизм в квадрате"; "Ммм, аромат сексуализации… Отличный повод не покупать продукты этой марки", — писали разгневанные юзеры.

Некоторые при этом поддержали создателей, не увидев в видео ничего плохого. "Хороший закос под трэш-рекламу 90-х, а то скучное болото"; "А мне понравилось"; "Ну, хоть одна нормальная реклама", — написали пользователи, но оказались в меньшинстве.

К слову, сыр марки Unagrande до сих пор с легкостью можно найти в России в таких сетевых магазинах, как "Лента", "Перекресток", а также на онлайн площадках типа "Озон". Надежных доказательств, что клиентов ждет такой же эффект, нет. Тем более неизвестно, что в таком случае будет увеличиваться у мужчин.