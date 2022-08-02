МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД КНР вызвал посла США и выразил ему протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает РИА Новости.

Она прилетела на остров 2 августа вечером по местному времени вопреки неоднократным предупреждениям Китая. Пекин считает остров своей территорией, несмотря на то, что в 1949 году Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны.

В свою очередь, спикер назвала свой визит на Тайвань выражением поддержки острова в связи «с растущей агрессией Китая». По ее словам, Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии.

«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань», — говорится в сообщении МИД КНР.

После прилета Пелоси минобороны КНР заявило, что проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня. Затем минобороны Тайваня сообщило о заходе 21 китайского военного самолета в опознавательную зону ПВО.

МИД РФ раскритиковал Вашингтон из-за визита Пелоси. Москва призвала США воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность.