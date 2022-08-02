МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
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МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси

В МИД Тайваня подтвердили визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси

Пелоси станет первым спикером палаты представителей США, посетившим Тайвань за последние 25 лет

Визит Пелоси, как ожидается, продлится до 17:00 по местному времени, после чего американский политик отправится в Южную Корею.



Спецборт Пелоси повернул в сторону Тайваня

Спецборт c позывным SPAR19, на котором ранее совершала перелеты Пелоси по Азии и который несколькими часами ранее вылетел из Малайзии, изменил курс следования и повернул на север, в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса FlightRadar24

.

Вскоре после изменения курса самолета на время возникли проблемы с доступом к сайту FlightRadar24. Владельцы ресурса сообщили, что сайт подвергается хакерским атакам.

Находится ли Пелоси на борту этого самолета, неизвестно. Ранее сообщалось, что американский политик может вылететь на Тайвань другим спецбортом (позывной SPAR20), который ранее прилетел в

Опасаясь жесткой реакции Пекина на визит Пелоси, власти Тайваня подготовили столичные бомбоубежища и провели масштабные учения по эвакуации с улиц

Американские СМИ сообщали, что Белый дом пытался

отговорить Пелоси от поездки на Тайвань, опасаясь реакции Китая. Тем не менее политик от своих планов не отказалась, и сейчас администрация Байдена пытается убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.



Международная реакция

В Кремле визит Пелоси на Тайвань сочли провокацией. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва солидарна с Пекином и понимает его чувствительное отношение к проблеме Тайваня. «Вместо того чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь только можно выразить сожаление», — сказал он.

При этом Германия не только не осудила визит Пелоси на Тайвань, но и пообещала острову помощь в случае агрессии Китая. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, нападение Пекина «на своего меньшего соседа» станет нарушением международного права.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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