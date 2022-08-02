Михаил Шуфутинский: «В студенческие годы Алла Пугачева всегда одевалась интересно, но вызывающе»

Михаил Шуфутинский помнит Аллу Пугачеву еще будучи молодой и никому неизвестной, ведь вместе они занимались в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

По словам Шуфутинского, в то время они были в одной компании и, как и все студенты, любили веселиться, а не учиться. Часто прогуливали лекции и занятия, помогали друг другу с работой и подсказывали, как надо вести дела.

Но и учеба была для них радостью. Во время занятий они набирались опыта, перенимали техники лучших преподавателей и разучивали сложные произведения. Пугачева, по словам Шуфутинского, всегда была в центре внимания. «Алла могла, допустим, явиться в невероятно короткой юбке. Она вообще в те годы всегда одевалась интересно, но вызывающе. При этом у нее были потрясающие длинные рыжие волосы ниже талии! Когда нас заворачивали, мы всей компанией с удовольствием шли либо в кино, либо выпить вина, либо заваливались к кому-нибудь на квартиру», — вспоминает Михаил Захарович.

Было и еще одно любимое место у будущих звезд — подвал в здании училища. Тайком они пробирались туда, приносили музыкальные инструменты и начинали импровизировать. «Пока кто-то из учителей не обнаруживал нас и не тащил к директору на нравоучительную беседу», — заявил шансонье.

После выпуска две легенды отечественного шоу-бизнеса не прекратили общение и продолжали поддерживать друг друга. Правда, в начале 80-х Шуфутинский решил переехать в США.

«Была пауза, когда я в 1981 году уехал со всей семьей в Америку. Но после моего возвращения, мы по-прежнему с Аллой отлично общались. Дело в том, что, когда я уезжал за океан, у нее уже начинались отношения с Женей Болдиным, с которым мы старые друзья. Представляете, мы с ним родились в один день, в один год, в московском роддоме на Арбате! Как видите, все наши судьбы переплетены теснейшим образом», — признался певец.