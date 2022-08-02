Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне
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Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне

Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальонеГенерал Конашенков заявил, что ВСУ артиллерией фактически уничтожили свой батальон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) своим же собственным артиллерийским огнем фактически уничтожили украинский 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, 21-й батальон изначально понес большие потери и отступал, однако артиллерийский огонь сослуживцев ликвидировал остатки формирования.

Ранее в Минобороны заявляли, что бойцы ВСУ стреляли в спину украинским военным, которые решили сдаться в плен.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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