Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне

Вадим Карасев

Генерал Конашенков заявил, что ВСУ артиллерией фактически уничтожили свой батальон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) своим же собственным артиллерийским огнем фактически уничтожили украинский 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, 21-й батальон изначально понес большие потери и отступал, однако артиллерийский огонь сослуживцев ликвидировал остатки формирования.

Ранее в Минобороны заявляли, что бойцы ВСУ стреляли в спину украинским военным, которые решили сдаться в плен.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.