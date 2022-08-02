Мэр Иркутска проверил систему городского уличного освещения

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил работу по модернизации уличного освещения в городе. Он побывал на Карпинской, где проводят ремонт дороги по программе «Безопасные и качественные дороги». Там установят современное светодиодное освещение, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Перед поездкой Руслан Болотов в своем телеграм-канале попросил иркутян написать ему о местах, где необходим ремонт или проектирование новых линий. Глава города осмотрел участки на улицах Красных Мадьяр, Тимирязева, Напольной, Карла Либкнехта.

Мэр подчеркнул, что в случае неисполнения поручения подрядную организацию оштрафуют. Всего на территории Иркутска установлено более 38 тысяч фонарей и светильников. Общая протяженность линий освещения составляет более 800 километров.



