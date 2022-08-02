MultiVersus на Xbox стала самой популярной Free-to-Play игрой, оставив позади Fortnite, Fall Guys, Warzone и другие проекты
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MultiVersus на Xbox стала самой популярной Free-to-Play игрой, оставив позади Fortnite, Fall Guys, Warzone и другие проекты

MultiVersus на Xbox стала самой популярной Free-to-Play игрой, оставив позади Fortnite, Fall Guys, Warzone и другие проекты


Условно-бесплатный файтинг MultiVersus от Warner Bros. стартовал очень успешно, несмотря на то, что сейчас игра доступна в рамках открытой бета-версии, а не в виде финального продукта. Игра показывает отличный онлайн в Steam, а на приставках Xbox она вовсе обошла всех конкурентов в сегменте условно-бесплатных игр.

В Microsoft Store есть возможность отсортировать игры по популярности, при этом для разных регионов результаты отдельные. Среди free-to-play игр в США на Xbox сейчас на первом месте именно MultiVersus, которая оставила позади Fortnite, Roblox, Warzone, Fall Guys и многие другие проекты.


Аналогичные результаты у игры MultiVersus во многих других странах, например, в Британии.


Стоит сказать, что в России релиз MultiVersus не состоялся, поиграть в проект можно только через VPN.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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