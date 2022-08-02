Мужик пытался поджечь паука в траве, но в итоге спалил всю округу

Вадим Карасев

В городе Спрингвилл американского штата Юта произошел пожар площадью в 24 гектара. Его спровоцировал обычный житель, который собирался убить паука с помощью зажигалки.

Сообщения о пожаре начали появляться в 17:00, и уже в то время требовалась помощь пожарных бригад как минимум нескольких близлежащих городов, в том числе и охраны самого штата Юта, как сообщает издание KSL.

Полиция Спрингвилла поделилась данными.

Когда пожарные среагировали, они добрались до места, где, как выяснилось, начался пожар, и там был мужчина со своей собакой. Мужчина сказал им, что все случилось из-за его попытки использовать зажигалку, чтобы сжечь паука.

Шериф отметил, что не знает, зачем нарушителю вообще это потребовалось. К тому же сообщается, что в его рюкзаке были наркотики.

Мужчину заключили под стражу, и полиция обещает, что он будет привлечен к ответственности и за пожар, и за наркотики. Местный чиновник в соцсетях попросил людей не употреблять запрещенные вещества и не поджигать пауков во время засухи.

Для тушения пожара жителей Спрингвилла попросили освободить дороги для пожарных машин, а также в небо была поднята противопожарная авиация, без которой бы ничего не получилось.

