Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций

Музыкальная платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) OneOf привлекла стратегические инвестиции на сумму более $8 млн. Об этом говорится в пресс-релизе.

В раунде приняли участие Amex Ventures (венчурное подразделение American Express), Snow Hill Ventures, Sangha Capital, Chain Link Crypto Fund и другие. С учетом этого раунда сумма привлеченных OneOf средств превысила $72 млн.

«По мере взросления и консолидации рынка Web3 мы видим большие возможности в формировании новых коммерческих моделей, позволяющих создателям всех форм и размеров — от крупнейших мировых брендов до новых независимых художников — раскрывать реальный потенциал этой новой технологии», — заявил CEO платформы Лин Дай.

OneOf позиционирует себя как «экологичную NFT-платформу» на базе блокчейна Tezos, разработанную для музыкального сообщества.

Весной 2021 года платформа объявила о привлечении $63 млн. В нем участвовали экоактивист Билл Тай, Джек Херрик, Суна Саид из Nima Capital, Sangha Capital и Tezos Foundation.

В ноябре OneOf заключила партнерство с американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи в целях выпуска NFT для 64, 65 и 66 ежегодной музыкальной премии «Грэмми».

О том, что такое Tezos, читайте в образовательных карточках ForkLog.

Напомним, в феврале рэпер Snoop Dogg сообщил о планах превратить принадлежащую ему Death Row Records в первый NFT-лейбл, артисты которого будут активными участниками метавселенных.