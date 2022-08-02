Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций

Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций


Музыкальная платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) OneOf привлекла стратегические инвестиции на сумму более $8 млн. Об этом говорится в пресс-релизе.


В раунде приняли участие Amex Ventures (венчурное подразделение American Express), Snow Hill Ventures, Sangha Capital, Chain Link Crypto Fund и другие. С учетом этого раунда сумма привлеченных OneOf средств превысила $72 млн.


«По мере взросления и консолидации рынка Web3 мы видим большие возможности в формировании новых коммерческих моделей, позволяющих создателям всех форм и размеров — от крупнейших мировых брендов до новых независимых художников — раскрывать реальный потенциал этой новой технологии», — заявил CEO платформы Лин Дай.


OneOf позиционирует себя как «экологичную NFT-платформу» на базе блокчейна Tezos, разработанную для музыкального сообщества.  


Весной 2021 года платформа объявила о привлечении $63 млн. В нем участвовали экоактивист Билл Тай, Джек Херрик, Суна Саид из Nima Capital, Sangha Capital и Tezos Foundation.


В ноябре OneOf заключила партнерство с американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи в целях выпуска NFT для 64, 65 и 66 ежегодной музыкальной премии «Грэмми».


О том, что такое Tezos, читайте в образовательных карточках ForkLog.


Напомним, в феврале рэпер Snoop Dogg сообщил о планах превратить принадлежащую ему Death Row Records в первый NFT-лейбл, артисты которого будут активными участниками метавселенных.

# Экономика nft, венчурные инвестиции, музыка, экология, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля для консолей
Слух: В сеть попала сборка ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
Знаменитые актеры в молодости (16 фото)
Особенности тихой охоты: грибные приметы и заговоры
Особенности тихой охоты: грибные приметы и заговоры
Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе
Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе
Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций
Музыкальный NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн инвестиций
Иранские грузовые самолеты совершили свыше 40 загадочных рейсов в Россию
Иранские грузовые самолеты совершили свыше 40 загадочных рейсов в
Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными
Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными
Татьяна Навка высказалась о жизни с Песковым в седьмую годовщину свадьбы
Татьяна Навка высказалась о жизни с Песковым в седьмую годовщину
Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта
Иосиф Пригожин возмущен тем, что люди ненавидят Ивана Урганта
Макс Фадеев после похудения решил потолстеть
Макс Фадеев после похудения решил потолстеть
Светлана Лобода пошла на вранье ради пиара
Светлана Лобода пошла на вранье ради пиара
Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику
Марина Зудина посвятила публикацию сыну - имениннику

Топ на сегодня

Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей

Еще по теме

Gala Games и C² Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в блокчейн-игры
Вестник институционала: Forte привлек $725 млн, а Moonpay оценили в $3,4 млрд
FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн
Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд