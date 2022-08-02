На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
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На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью

На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостьюМинцифры и Росреестр запустят на «Госуслугах» сервис для сделок с недвижимостью онлайн

На сайте «Госуслуг» появится возможность проводить сделки с недвижимостью онлайн. Новый цифровой сервис для дистанционной покупки и продажи жилья запустят Минцифры и Росреестр, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывают суперсервис "Мое жилье", который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью. Он создаст единую цифровую среду для взаимодействия участников рынка: покупателей и продавцов недвижимости, интернет-агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и госорганов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря сервису пользователи «Госуслуг» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-ресурсах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости. Покупатели смогут проверить наличие обременений, информацию о зарегистрированных жильцах и наличие задолженностей по ЖКУ, а также другие параметры.

В Минцифры отметили, что заключить сделку продавец и покупатель смогут полностью онлайн. Для этого в сервисе предусмотрен конструктор, который позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам.

Ранее Минцифры совместно с МВД запустило на «Госуслугах» электронный сервис купли-продажи автомобилей. По данным министерства, заполнение и подписание договора обеими сторонами с помощью сервиса занимает не более 10 минут.

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По материалам: lenta.ru

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