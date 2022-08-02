Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный, умный, добрый, сильный и я его люблю»

Наталья Рагозина окрылена чувством того, что вскоре станет мамой во второй раз. Много лет это было для нее несбыточной мечтой, и теперь она воплотится, отчего звезда буквально светится от счастья!

Наталья Рагозина проводит последние месяцы беременности на море, и вовсю наслаждается этим периодом. Свое утро 46-летняя блондинка непременно начинает с зарядки, и после этого отдыхает на пляже, о чем ежедневно рассказывает подписчикам.

Однако спортсменке удавалось скрыть тот факт, что рядом с ней в Израиле находится отец будущего ребенка. Многим даже казалось, что Наталья не состоит в отношениях. И недавно она раскрыла, что ее сердце несвободно уже как год. «В 33 года боксировала на ринге и не получалось родить, так как многое зависело от мужчины, да и времени особо не было! В 45 лет я встретила мужчину своей жизни, забеременела и молодость вернулась!» — радовалась Рагозина.

Позже чемпионка мира даже назвала возлюбленного мужем, хотя прежде не говорила о заключении брака. Также она сказала о планах на роды. «Решили с мужем рожать в Израиле! Так сложилась моя судьба с малышкой! Думала, что хоть один из семейства Рагозиных будет москвичкой! Человек предполагает, а Бог располагает», — отметила Наталья.

Рагозина удивилась, что так разоткровенничалась со своей аудиторией. «Друзья, я никогда о своей личной жизни вам столько не рассказывала! Мой муж — спортивный, умный, добрый, сильный и я его люблю! Самое главное, что я счастлива», — добавила она.

Селебрити порадовались за счастье боксерши. Ольга Орлова и Наталья Фриске отправили спортсменке сердца, а Лера Кудрявцева и Виктория Боня оставили комментарии под трогательной публикацией. «Самое главное!»; «Красотка!» — пишут звезды.