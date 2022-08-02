Названа цель провокации Китая со стороны США
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Названа цель провокации Китая со стороны США

Названа цель провокации Китая со стороны СШАПолитолог Мартынов назвал предвыборный пиар целью провокации Китая со стороны США

Целью провокации Китая со стороны США является пиар перед выборами в Конгресс, которые должны состояться в ноябре: визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань способен обострить отношения с КНР, что страшит американское общество. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Турне Пелоси, включающее возможный визит на Тайвань, носит провокационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, все, связанное с возможным посещением Пелоси Тайваня, ведет к нарастанию напряженности в регионе. Песков отметил, что Россия солидарна с Китаем и понимает чувствительное отношение Пекина к проблеме Тайваня.

«Я бы назвал этот пиар последней попыткой спасти положение перед выборами в Конгресс, — сказал Мартынов. — Украинский сценарий явно провалился, он не достигает своих целей, с его помощью не удается спасти выборы. В целом, все очень просто, цинично, по-американски».

Политолог подчеркнул, что дело здесь не столько в визите Пелоси на Тайвань, сколько в обострении конфликта с Китаем, который очень страшит большинство американцев.

«Конфликт с КНР для любого американца намного страшнее, чем что-то происходящее на Украине. Я надеюсь только, что, с одной стороны, китайцам хватит мудрости и выдержки, а американцам, с другой стороны, — чувства меры, чтобы не перейти красные линии. Поскольку в противном случае, все может закончиться региональным конфликтом», — предупредил Мартынов.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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