Названа цель провокации Китая со стороны США

Вадим Карасев

Политолог Мартынов назвал предвыборный пиар целью провокации Китая со стороны США

Целью провокации Китая со стороны США является пиар перед выборами в Конгресс, которые должны состояться в ноябре: визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань способен обострить отношения с КНР, что страшит американское общество. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Турне Пелоси, включающее возможный визит на Тайвань, носит провокационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, все, связанное с возможным посещением Пелоси Тайваня, ведет к нарастанию напряженности в регионе. Песков отметил, что Россия солидарна с Китаем и понимает чувствительное отношение Пекина к проблеме Тайваня.

«Я бы назвал этот пиар последней попыткой спасти положение перед выборами в Конгресс, — сказал Мартынов. — Украинский сценарий явно провалился, он не достигает своих целей, с его помощью не удается спасти выборы. В целом, все очень просто, цинично, по-американски».

Политолог подчеркнул, что дело здесь не столько в визите Пелоси на Тайвань, сколько в обострении конфликта с Китаем, который очень страшит большинство американцев.

«Конфликт с КНР для любого американца намного страшнее, чем что-то происходящее на Украине. Я надеюсь только, что, с одной стороны, китайцам хватит мудрости и выдержки, а американцам, с другой стороны, — чувства меры, чтобы не перейти красные линии. Поскольку в противном случае, все может закончиться региональным конфликтом», — предупредил Мартынов.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».